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UEFA Nations League

Malo Gusto se fait allumer par la toile

Par Walid Soltani
Italie 3-1 France

Malo Gusto vit surement la soirée la plus cauchemardesque de sa carrière en Bleu ! Entre un penalty provoqué et plusieurs erreurs, le joueur de Chelsea est passé totalement à côté de sa rencontre. Une prestation catastrophique qui n’a pas échappé aux internautes ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne passe pas entre les gouttes…

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