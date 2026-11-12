Malo Gusto se fait allumer par la toile

Malo Gusto vit surement la soirée la plus cauchemardesque de sa carrière en Bleu ! Entre un penalty provoqué et plusieurs erreurs, le joueur de Chelsea est passé totalement à côté de sa rencontre. Une prestation catastrophique qui n’a pas échappé aux internautes ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne passe pas entre les gouttes…