UEFA Nations League
Malo Gusto se fait allumer par la toile
Malo Gusto vit surement la soirée la plus cauchemardesque de sa carrière en Bleu ! Entre un penalty provoqué et plusieurs erreurs, le joueur de Chelsea est passé totalement à côté de sa rencontre. Une prestation catastrophique qui n’a pas échappé aux internautes ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne passe pas entre les gouttes…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
« On a été moins bien défensivement » : Zinédine Zidane donne les raisons de sa première défaite avec l’équipe de France
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer