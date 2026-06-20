CdM 2026, EdF : le premier grand avertissement de Deschamps avant l’Irak

A quelques jours du deuxième des matchs des Bleus dans cette Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a tenu à prévenir ses joueurs sur le piège que peut représenter le choc face à l’Irak, belle équipe qui se développe depuis quelques années et qui n’est pas si simple à manœuvrer. «Ne les considérez pas dans vos têtes comme une petite équipe parce que ce n’est pas le cas. Vous connaissez la Bolivie ? Bonne équipe sud-américaine… Ils ont été gagner au Mexique, 2-1 (au tournoi de barrage). L’Espagne vous connaissez ? Oui, c’était un match de prépa, mais ils ont quand même fait match nul (1-1). Et le premier match face à la Norvège qui est une bonne équipe, à la 75e minute, ils étaient menés 2-1. Après, ils en ont pris deux à la fin», a affirmé le sélectionneur dans une vidéo relayée par la FFF.

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Le discours du coach avant d'aller sur le terrain d'entraînement ! 🗣️ " pic.twitter.com/u72ppXtXRW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 20, 2026

«Aucun d’entre vous ne doit penser que ça va être facile parce qu’on est l’Equipe de France. Parce que d’autres équipes ont peut-être pensé comme ça. Des grosses équipes qui ont joué contre des équipes plus faibles que l’Irak. Ces équipes se sont dit tôt ou tard on fera la différence. Elles ne l’ont pas fait. Je ne veux pas que ça nous arrive, qu’on attende ça. Une équipe appliquée qui fait les choses simples, un 4-4-2 avec deux golgoths devant (Hussein et Al-Hamadi), des joueurs assez techniques, et du répondant», a-t-il conclu. Réponse à Philaldephie lundi soir.