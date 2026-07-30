OM - Nimes : les compositions officielles

Après un succès face au Yamoussoukro FC (3-0) puis un revers contre l’OGC Nice (0-3), l’Olympique de Marseille dispute ce samedi son troisième match de préparation estivale face au Nîmes Olympique. Le coup d’envoi est prévu à 18h au Centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus.

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Troisième rencontre du Summer Tour pour nos Olympiens, qui défient aujourd’hui le Nîmes Olympique au Centre Robert Louis-Dreyfus.



🕘 Coup d’envoi à 18h | ⚠️ Rencontre à huis clos



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Bruno Genesio a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre. Jeffrey de Lange débute dans les buts, derrière une défense composée de Bezahaf, Egan-Riley, Balerdi et Emerson. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg, capitaine, est associé à Oussama Abdelli et Angel Gomes, tandis que Abdallah, Paixão et Neal Maupay animeront le secteur offensif. En face, le Nîmes Olympique s’appuie sur Dias dans les cages. Diallo, Doucouré, Martinez et Mbemba composent la défense. Benhamza, Coulibaly et Tlili sont alignés au milieu, alors que Bennour, Touré et Doumbouya mèneront l’attaque.

Les compositions :

OM : De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Balerdi, Emerson – Højbjerg (cap.), Abdelli, Gomes – Abdallah, Paixão, Maupay.

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Nîmes : Dias – Diallo, Doucouré, Martinez, Mbemba – Benhamza, Coulibaly, Tlili – Bennour, Touré, Doumbouya.