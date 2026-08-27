Liga
Le FC Barcelone officialise l’arrivée de Dominik Livakovic
1 min.
@Maxppp
Nouvelle recrue pour le FC Barcelone. Ce jeudi, le club catalan a annoncé l’arrivée du portier international croate en provenance du Fenerbahce. Le portier de 31 ans arrive en tant que doublure de Joan Garcia alors que Szczęsny sera relégué au rang de troisième gardien.
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Ready to guard our goal 🧱 pic.twitter.com/dKNHEHUMK2— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2026
Pour rappel, Livakovic, qui s’est engagé jusqu’en 2030, va coûter 2 millions d’euros + 2 millions supplémentaires sous forme de bonus aux Catalans. Pour l’instant, il rejoindra les séances d’entraînement d’Hansi Flick, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il soit prêté avant la fermeture du marché.
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