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Serie A

Serie A : l’AC Milan s’impose face à l’Udinese et recolle à l’AS Rome

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
Udinese 0-2 Milan

Ce dimanche soir, l’AC Milan s’est imposé sur la pelouse de l’Udinese (2-0) et revient à hauteur de l’AS Rome, aux portes du podium. Les Milanais ont rapidement pris l’avantage grâce à Christian Pulisic, qui a profité d’un manque de vigilance de la défense adverse sur un long coup franc pour conclure de près dès la 6e minute (0-1).

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Après leur défaite en Ligue Europa en milieu de semaine, les Rossoneri ont réagi en faisant le break à la 65e minute. Omari Hutchinson a suivi une frappe mal repoussée par Maduka Okoye pour inscrire le deuxième but milanais (0-2). L’Udinese n’a pas réussi à revenir dans la rencontre et reste juste au-dessus de la zone de relégation.

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