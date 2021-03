Droits TV : la justice déboute Canal+ et beIN Sports !

Si Canal+ a trouvé un terrain d’entente avec la LFP pour redevenir le diffuseur exclusif de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison, la chaîne cryptée avait précisé qu’elle n’avait pas abandonné ses rouisses contre la Ligue concernant le lot 3. Pour rappel, lorsque Mediapro a rendu ses droits TV à la LFP, cette dernière avait lancé un nouvel appel d’offres, sans y intégrer le lot 3 détenu par beIN Sports mais sous-licencié à Canal+.

De quoi agacer la chaîne qui réclamait un appel d’offres intégral, notamment à partir de la fin de la saison. Mais RMC Sport nous apprend que le tribunal de commerce de Paris a débouté C+ et beIN Sports. En clair, l’instance a donné raison à la LFP et les 330 M€ versés chaque saison pour ce lot 3 le seront jusqu’en 2024. En fin de saison, la LFP pourra donc faire un nouvel appel d’offres sans y inclure ce fameux lot. Canal+ et beIN Sports peuvent faire appel.