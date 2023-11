Mercato : les 7 gros joueurs suivis par le FC Barcelone

Le FC Barcelone a connu un revers le week-end dernier ; le premier de la saison, face à l’ennemi juré. Une défaite 2-1 à la maison lors du Clasico, au terme d’un match où les Barcelonais n’ont pas forcément été inférieurs à leur rival merengue, et ils auraient même pu l’emporter s’ils avaient concrétisé leur grosse domination de la première période. Dans les heures qui ont suivi, il y a eu une petite polémique avec İlkay Gündoğan, qui a poussé un coup de gueule contre certains de ses partenaires, qu’il juge trop nonchalants.

Surtout, cette défaite, dans un début de saison pourtant assez satisfaisant en termes de résultats, a poussé le Barça à prendre une première décision : recruter un milieu de terrain en janvier. Ce jeudi, Mundo Deportivo nous explique qu’en coulisses, Deco et ses équipes sont particulièrement actifs et ils ont déjà une belle shopping-list pour renforcer l’équipe dans un avenir proche, et pas uniquement au milieu. Il y a ainsi 7 joueurs suivis de très près par la direction barcelonaise selon le média, alors que Vitor Roque arrivera en janvier.

Sept belles pistes

Une liste dans laquelle on retrouve Joshua Kimmich, dans une situation un peu floue au Bayern. Le joueur plaît beaucoup aux Catalans, et son contrat expire en 2025, ce qui pourrait forcer les Bavarois à le vendre l’été prochain. Son compatriote Florian Wirtz du Bayer Leverkusen est aussi sur les tablettes du club, mais le joueur de 20 ans devrait être particulièrement cher et surtout, la concurrence est rude. Deux noms déjà sortis, ce qui n’est pas le cas du troisième joueur de la liste, Kaoru Mitoma, l’ailier japonais de Brighton. Il est suivi de très près par l’état-major barcelonais.

Arthur Vermeeren, milieu d’Anvers, est le quatrième joueur de cette liste. Il serait une alternative assez abordable à Joshua Kimmich, et le profil du milieu belge de 18 ans a déjà séduit les Catalans. Pour les postes offensifs, place à deux internationaux espagnols : Nico Williams (21 ans), la pépite de l’Athleticen fin de contrat en juin prochain, ainsi que Dani Olmo, qu’on ne présente plus et qui est formé à La Masia. Enfin, Estevao Willian alias Messinho, joueur de Palmeiras de 16 ans, est considéré comme le futur crack brésilien et est sans surprise sur les tablettes de Deco, qui connaît bien ce marché.