Le FC Barcelone est au bord du gouffre !

Les matches se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone ces derniers temps. Après avoir sombré face à Antwerp en Ligue des Champions (dans un match qui ne comptait pas vraiment puisque les Catalans étaient assurés de terminer en tête de leur poule), le Barça espérait se relancer en Liga sur la pelouse de Valence. Surtout que la formation de Xavi restait déjà sur une lourde défaite face à Gérone (2-4). Mais pas de quoi créer un sursaut d’orgueil visiblement puisque les Blaugranas ont encore livré un match maladroit ponctué d’un nouveau nul (1-1).

Sur les 5 dernières rencontres de Liga, le Barça n’a gagné qu’une seule fois, face à l’Atlético Madrid. Et ce samedi, la nouvelle contre-performance a eu un gros impact sur le classement. Désormais le Real Madrid, deuxième de Liga, peut prendre 7 points d’avance sur son rival après 17 journées. Pire encore, Gérone, leader, peut s’envoler et prendre 9 points d’avance. Le FC Barcelone perd donc déjà du terrain dans la course à la Liga. Et le match face à Valence a particulièrement agacé Xavi qui n’a pas hésité à taper du poing sur la table après la rencontre.

L’immense frustration de Xavi

«Le résumé de la saison, c’est que nous ne décidons pas des matches, nous devons être l’une des pires équipes d’Europe en termes d’efficacité. Nous devons exiger plus de nous-mêmes, nous avons un long chemin à parcourir, nous manquons toujours la dernière passe, ce sont des situations très claires à juger. Il faut être soi-même. Je suis critique parce que nos performances ne sont pas au niveau auquel nous sommes censés performer. (…) Ce soir, c’est un match à gagner confortablement. Quand on pardonne, on finit par se faire foudroyer», a-t-il ainsi lancé avant de poursuivre.«Nous devons nous améliorer et être plus inspirés. Cela dépend de la confiance, nous manquons de confiance pour marquer des buts».

Le technicien espagnol a aussi évoqué la réaction de son vestiaire devant cette situation. «Le vestiaire est également en colère, frustré et contrarié. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions face à un adversaire très difficile. Ils n’ont créé que celle de la remise en jeu au départ, un malentendu, et le but». Même sentiment du côté de João Cancelo après la rencontre. Le Portugais est apparu abattu après cette nouvelle contre-performance. «Ce point n’a aucun goût pour moi. Nous étions supérieurs. Nous avons eu l’occasion de marquer quatre buts et tout ce qui reste, c’est un point. La Liga devient difficile, pour être honnête, mais nous devons nous battre. Pour nous, c’est un mauvais résultat.»

La saison peut basculer ce lundi

L’ancien défenseur de Manchester City a enchaîné avec de nouveaux mots forts. «Quand j’avais 20 ans, je ne pensais pas de la même manière qu’aujourd’hui. La pression me touche différemment aujourd’hui. C’est un apprentissage. C’est un point qui n’a pas beaucoup de goût. Personne ne se souviendra que nous avons fait un bon match, seulement du match nul.» Selon les informations de Sport, la pression autour de Xavi pourrait s’accentuer dans les prochains jours alors que le Barça affronte Almeria ce mercredi. Pourquoi ? Car actuellement, la direction catalane est partagée puisque le Barça a terminé leader de sa poule en C1. Mais tirer le PSG ou l’Inter Milan ce lundi en 8es de finale pourrait tout faire basculer puisque le Barça se sentirait clairement menacé en Europe… Et si pour le moment Deco, directeur sportif du club, continue de soutenir Xavi, des nouveaux mauvais résultats pourraient tout changer…