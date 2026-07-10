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Coupe du Monde, Belgique : l’annonce choc de Thibaut Courtois !

Par Josué Cassé
1 min.
Lammens remplace Courtois contre l'Espagne @Maxppp

Ce vendredi soir, la Belgique a rendu les armes face à l’Espagne malgré une prestation globalement intéressante. Titulaire dans les cages des Diables Rouges, Thibaut Courtois a longtemps repoussé l’échéance avant de sortir sur blessure et de voir son successeur, Senne Lammens, se trouer dans les derniers instants.

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Après la rencontre, le portier du Real Madrid a avoué vouloir faire une pause avec la sélection belge. «Je souhaiterais ne plus venir pendant un an, sinon ce sera la fin», a notamment indiqué le dernier rempart belge, évoquant des discussions à mener avec Vincent Mannaert, le directeur sportif de l’équipe nationale.

Pub. le - MAJ le
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