RC Lens - OM : les compositions sont tombées

Ce dimanche, on dispute la dixième journée de la Ligue 1 avec un choc entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Artésiens s’organisent dans un 3-4-3 avec Robin Risser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jonathan Gradit, Samson Baidoo et Jean-Clair Todibo en défense. Yacine Titraoui et Amadou Haïdara composent l’entrejeu avec Saud Abdulhamid et Mathieu Udol sur les ailes. Devant, Florian Thauvin est en attaque avec Thorgan Hazard et Florian Sotoca à ses côtés.

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De leur côté, les Phocéens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jeffrey de Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia. Le milieu de terrain est assuré par Tochukwu Nnadi et Pierre-Emile Højbjerg. Devant, Amine Gouiri est soutenu par Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão.

Les compositions

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