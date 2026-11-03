Le monde du football est sous le choc après la mort de Jesús de Miguel

Le monde du football est en deuil après la disparition tragique de Jesús de Miguel, joueur du CD Tenerife, décédé à l’âge de 30 ans à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire survenu lors d’une rencontre face à Andorra. Malgré l’intervention des secours et son transfert à l’hôpital après un violent choc en plein match, l’état de l’attaquant s’est dégradé au fil des heures. Une nouvelle bouleversante qui a provoqué de nombreuses réactions dans le football espagnol, à commencer par les clubs espagnols.

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L’Espagne est sous le choc

Le FC Barcelone et le Real Madrid, qui a observé une minute de silence en son hommage avant l’entraînement du jour, ont été parmi les premiers à réagir et ont tenu à rendre hommage à sa famille et ses proches. Directement impliqué dans l’incident, le club d’Andorre a déclaré : «le cœur brisé et dévasté, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Jesús de Miguel», et le président Gerard Piqué a ajouté : je suis vraiment désolé. Repose en paix, Jesús». En signe de deuil, le club catalan de l’Espanyol Barcelone a décidé d’annuler la présentation d’Eder Sarabia comme nouvel entraîneur.

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Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Nico Paz, Pedri ou encore Fernando Román, joueur de Talavera et ami du défunt ont fait part de leur tristesse. «Demi, mon ami, je n’arrive pas à croire que tu sois parti. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu vas me manquer. Pour moi, tu étais l’une des meilleures personnes que j’aie jamais connues». «Profondément attristé par le décès de Jesús de Miguel Alameda, joueur du CD Tenerife. Aujourd’hui, nous partageons tous la terrible douleur d’une perte irréparable. Mes condoléances les plus sincères à sa famille, ses proches, ses coéquipiers et à tout son club. Toute mon affection et mon soutien en ces moments si difficiles. Repose en paix», a écrit Javier Tebas, président de la Liga, sur son compte X.

L’UEFA annonce une minute de silence pour les matches européens

«Le Conseil d’administration et toute la famille de l’Association des footballeurs espagnols expriment leur profonde tristesse suite au décès de Jesús de Miguel, joueur du Club Deportivo Tenerife et membre du Conseil d’administration. Sa disparition laisse un immense vide parmi ceux qui partageaient sa passion pour le football, son engagement envers la communauté des footballeurs et son travail de défense des droits de nos collègues professionnels», a rédigé l’AFE. De plus, la journée de la Coupe du Roi a été suspendue suite au décès de Jesús de Miguel.

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L’UEFA a également annoncé qu’une minute de silence sera observée lors de tous les matchs de l’UEFA cette semaine en sa mémoire. «Le football espagnol pleure la perte de Jesús de Miguel. Dévastés par cette triste nouvelle, la RFEF souhaite exprimer sa plus profonde affliction pour son décès survenu aujourd’hui», a ajouté la Fédération Royale d’Espagne. Les clubs français ont également réagi à ce drame, à commencer par l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne, le Stade Rennais ou encore Strasbourg. L’Olympique de Marseille apporte quant à lui «tout son soutien et son affection dans ces moments si difficiles».