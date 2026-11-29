Après le match nul du Bayern Munich à Hambourg samedi soir (0-0), Fribourg et le RB Leipzig avaient l’opportunité de passer devant le club munichois. Mais les deux équipes, opposées en ce dimanche après-midi lors de la 11e journée de Bundesliga, se sont quittées sur un match nul (2-2), au terme d’une rencontre très animée. À la 11e minute de jeu, Igor Matanović faisait exploser l’Europa-Park Stadion en ouvrant le score, avant que Maximilian Eggestein ne double la mise sur penalty avant la mi-temps (43e).

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Mal en point, le RBL a finalement sonné la révolte en seconde période. Passeur décisif contre le Racing Club de Lens en milieu de semaine en Ligue des Champions (3-1), Christopher Nkunku inscrivait son sixième but en neuf apparitions dans le championnat d’Allemagne cette saison, sur penalty (53e). Buteur contre les Artésiens, l’autre attaquant français du club saxon, Tidiam Gomis, trouvait Christoph Baumgartner pour l’égalisation, dans le temps additionnel (90e+3). Avec ce point du nul, Fribourg reste troisième, revient à hauteur du Bayern (2e), mais rate même l’occasion de prendre provisoirement la tête de la Bundesliga, avant Dortmund-Leverkusen (19h30). Le RB Leipzig (4e) est juste derrière, avec un point en moins.