OM : Leonardo Balerdi a joué contre le PSG avec un gros problème
Auteur d’une prestation indigne face au PSG dimanche dernier, Leonardo Balerdi n’aurait sans doute pas du jouer cette rencontre. L’Argentin n’était pas à 100% de ses capacités.
La défaite historique de l’OM dans un Classique (5-0) a des lourdes conséquences. Après l’élimination en Ligue des Champions digne des meilleurs scenarii hollywoodiens, ce fut la claque de trop pour Roberto De Zerbi, lequel a officiellement rendu son tablier dans la nuit de mardi à mercredi. Epuisé et épuisant, l’Italien n’avait plus les ressorts pour permettre à son groupe de trouver enfin cette régularité qu’il cherchait depuis 18 mois. Face au PSG, certains ont donné l’impression d’être complètement perdu par les consignes tactiques.
Parmi eux, il y a évidemment Leonardo Balerdi (27 ans). En attendant le nom de son nouvel entraîneur, il risque d’être forfait pour la réception de Strasbourg ce samedi, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. L’Argentin souffre depuis plusieurs jours d’un problème à l’oreille. D’après La Provence, il est en rééducation dans un service ORL d’un établissement hospitalier marseillais et n’aurait même pas dû jouer face au PSG dimanche dernier (défaite 5-0). Le défenseur était déjà victime de ce problème.
Il a insisté pour tenir sa place, la direction aussi
Mais avec le forfait de Nayef Aguerd, il a tenu à jouer ce Classique, conforté également par sa direction qui a insisté pour le voir sur le terrain avec son brassard de capitaine. Ce ne fut peut-être pas la meilleure idée du monde car l’international de l’Albiceleste a vécu un calvaire sur la pelouse du Parc des Princes, étant responsable sur 4 des 5 buts encaissés. En plus de cela, il a indirectement subi le trashtalking d’Ousmane Dembélé dans une séquence captée par une caméra de Ligue 1+, qui a fait le tour du monde.
Ces nouvelles révélations interrogent. C’est toujours plus simple de juger après coup, mais on est en droit de se poser la question. Était-il en capacité de jouer face au PSG ? Son probable forfait contre Strasbourg demain (coup d’envoi à 17h) y répond en partie. Il risque cette fois de laisser ses partenaires affronter la colère du Vélodrome, lui qui n’est pas du genre à se débiner. Les supporters, eux, seront peut-être rassurés de le voir en tribune plutôt que sur le terrain, tant il affiche ses lacunes depuis plusieurs mois maintenant.
En savoir plus sur
OM, Arsenal : Mikel Arteta lâche ses vérités sur le sort d’Ethan Nwaneri après le départ de Roberto De Zerbi
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer