OM : Leonardo Balerdi a joué contre le PSG avec un gros problème

La défaite historique de l’OM dans un Classique (5-0) a des lourdes conséquences. Après l’élimination en Ligue des Champions digne des meilleurs scenarii hollywoodiens, ce fut la claque de trop pour Roberto De Zerbi, lequel a officiellement rendu son tablier dans la nuit de mardi à mercredi. Epuisé et épuisant, l’Italien n’avait plus les ressorts pour permettre à son groupe de trouver enfin cette régularité qu’il cherchait depuis 18 mois. Face au PSG, certains ont donné l’impression d’être complètement perdu par les consignes tactiques.

La suite après cette publicité

Parmi eux, il y a évidemment Leonardo Balerdi (27 ans). En attendant le nom de son nouvel entraîneur, il risque d’être forfait pour la réception de Strasbourg ce samedi, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. L’Argentin souffre depuis plusieurs jours d’un problème à l’oreille. D’après La Provence, il est en rééducation dans un service ORL d’un établissement hospitalier marseillais et n’aurait même pas dû jouer face au PSG dimanche dernier (défaite 5-0). Le défenseur était déjà victime de ce problème.

La suite après cette publicité

Il a insisté pour tenir sa place, la direction aussi

Mais avec le forfait de Nayef Aguerd, il a tenu à jouer ce Classique, conforté également par sa direction qui a insisté pour le voir sur le terrain avec son brassard de capitaine. Ce ne fut peut-être pas la meilleure idée du monde car l’international de l’Albiceleste a vécu un calvaire sur la pelouse du Parc des Princes, étant responsable sur 4 des 5 buts encaissés. En plus de cela, il a indirectement subi le trashtalking d’Ousmane Dembélé dans une séquence captée par une caméra de Ligue 1+, qui a fait le tour du monde.

Ces nouvelles révélations interrogent. C’est toujours plus simple de juger après coup, mais on est en droit de se poser la question. Était-il en capacité de jouer face au PSG ? Son probable forfait contre Strasbourg demain (coup d’envoi à 17h) y répond en partie. Il risque cette fois de laisser ses partenaires affronter la colère du Vélodrome, lui qui n’est pas du genre à se débiner. Les supporters, eux, seront peut-être rassurés de le voir en tribune plutôt que sur le terrain, tant il affiche ses lacunes depuis plusieurs mois maintenant.