Espoirs : Gérald Baticle inquiet pour Ethan Mbappé

Cet après-midi, l’équipe de France Espoirs a assuré l’essentiel dans son match face à l’Estonie comptant pour les qualifications pour l’Euro Espoirs 2027. Vainqueurs 2 buts à 0 grâce à des buts de Ngoura et Bahoya, les hommes de Gérald Baticle restent leaders du groupe C. Cependant, les Bleuets craignent une mauvaise nouvelle pour Ethan Mbappé, sorti sur civière dès la 12e minute.

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« Au moment où je vous parle, je suis inquiet. J’espère m’inquiéter pour rien, mais je le suis parce que j’ai vu l’action du milieu terrain et je n’aime pas voir des gestes comme ça, je n’aime pas voir mes joueurs dans ces situations-là. Maintenant, j’attends le résultat total des examens », a-t-il confié à l’issue du match dans des propos rapportés par L’Équipe.