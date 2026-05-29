Ousmane Dembélé pense à un deuxième Ballon d’Or

Ousmane Dembélé file vers un doublé ? À l’heure actuelle, le Ballon d’Or 2025 est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions qui se jouera à Budapest (ce samedi à 18h00 contre Arsenal). Et après une saison renversante avec le PSG, le Tricolore pourrait être récompensé une seconde fois par le plus prestigieux des trophées individuels. Cependant, il va falloir remporter la C1 et aller loin au Mondial avec les Bleus pour prétendre à la récompense. Au sein du club, les questions sont donc nombreuses comme l’indique L’Équipe. « Ça va dépendre de si on gagne la C1, et s’il fait une grande Coupe du monde. La course n’est pas finie. Dans une saison sans Mondial, "Kvara" aussi aurait fait un beau candidat (le Géorgien ne disputera pas le Mondial puisque sa sélection ne s’est pas qualifiée) » a déclaré une source interne de la formation.

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Toujours d’après le club, les espoirs sont quand même très présents pour le natif de Vernon. « Aujourd’hui, Dembélé est l’un des favoris parce que dans les grands matches, il a été décisif, présent, avec des buts qui nous ont donné la victoire. Il est arrivé à maturation. Il a confiance en lui. C’est devenu un leader qui n’a pas besoin de dire qu’il est un leader ». Du côté de ses proches, on sent clairement la faim du Parisien de 29 ans et l’un d’eux a d’ailleurs expliqué sa situation. « Forcément, il y pense. Quand tu te dis en plus que tu es en finale (de la C1), qu’il y a la Coupe du monde ensuite, tu y réfléchis. Ousmane a une nouvelle mentalité depuis l’année dernière. Il a envie de marquer, il est devenu encore plus consciencieux. Et il a mesuré à quel point les distinctions avaient un impact sur la popularité, avec une reconnaissance énorme. Il sait que ça dépend du Mondial et d’une victoire en finale de C1. Mais il a envie ». L’été du buteur va être passionnant.