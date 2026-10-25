Ballon d’Or : deux gros prétendants seront bien présents à Londres

Selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont attendus lundi soir au London Palladium, à Londres, pour assister à la cérémonie du 70e Ballon d’Or. Les deux internationaux français ont prévu de faire le déplacement et devraient donc bien être présents à cette grande soirée malgré la blessure de Dembélé et le Clasico de ce dimanche pour Mbappé. L’événement débutera à 21 heures, heure française, et se tiendra pour la première fois dans la capitale anglaise.

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Les deux attaquants figurent parmi les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Tenant du titre, Ousmane Dembélé tentera de conserver son trophée après avoir été sacré en 2025 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé fait également partie des prétendants, même si Harry Kane et Lamine Yamal apparaissent aussi comme deux grands favoris de cette édition. Cette cérémonie marquera les 70 ans de la récompense créée par France Football en 1956.