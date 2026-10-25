Menu Rechercher
Commenter 10
Ballon d’Or

Ballon d’Or : deux gros prétendants seront bien présents à Londres

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ballon d'Or @Maxppp

Selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont attendus lundi soir au London Palladium, à Londres, pour assister à la cérémonie du 70e Ballon d’Or. Les deux internationaux français ont prévu de faire le déplacement et devraient donc bien être présents à cette grande soirée malgré la blessure de Dembélé et le Clasico de ce dimanche pour Mbappé. L’événement débutera à 21 heures, heure française, et se tiendra pour la première fois dans la capitale anglaise.

La suite après cette publicité

Les deux attaquants figurent parmi les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Tenant du titre, Ousmane Dembélé tentera de conserver son trophée après avoir été sacré en 2025 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé fait également partie des prétendants, même si Harry Kane et Lamine Yamal apparaissent aussi comme deux grands favoris de cette édition. Cette cérémonie marquera les 70 ans de la récompense créée par France Football en 1956.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Real Madrid
France
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier