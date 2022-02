Manchester City blinde sa pépite James McAtee

L'international U20 avec les Three Lions James McAtee a signé un nouveau contrat à Manchester City. Le milieu offensif de 19 ans a accepté une prolongation de trois ans et se retrouve désormais lié aux Citizens jusqu'à l'été 2026. McAtee a rejoint City à l'âge de 11 ans et a gravi les échelons de l'Académie avant de faire ses débuts en équipe première cette saison.

La suite après cette publicité

Habitué de l'équipe U23, avec laquelle il avait remporté le titre de PL2 l'an passé, grâce notamment à 14 buts en 15 matchs, McAtee s'entraîne avec l'équipe première depuis le début de la saison. Pep Guardiola l'a lancé face aux Wycombe Wanderers (6-1) en Carabao Cup, lui a offert 3 minutes face à Everton en Premier League, avant de le faire jouer 24 minutes en FA Cup, face à Swindon Town, en janvier dernier.

We are delighted to confirm that @JamesMcatee6 has signed a new contract with Manchester City ✍️



The 19-year-old has agreed a three-year extension, putting pen to paper on a deal which keeps him at the Etihad Stadium until the summer of 2026!



⬇️ READ MORE ⬇️