Serie A : avec un grand Lautaro Martinez, l’Inter Milan tient en échec l’AS Rome

Dans un Stadio Olimpico en ébullition, l’AS Rome et l’Inter Milan se donnaient rendez-vous ce samedi en fin d’après-midi pour un duel entre deux équipes qui ont remporté tous leurs matches cette saison. Dans un premier temps, la Louve a complètement étouffé le champion en titre lors du premier acte. Portés par un Manu Koné des grands soirs, les hommes de Gian Piero Gasperini ont très vite concrétisé leur domination. Le milieu français a d’abord cueilli l’Inter à froid d’une reprise rasante (1-0, 6e), avant de s’offrir un doublé plein d’opportunisme juste avant la pause (2-0, 37e). Incapables de trouver des solutions en première période, les Nerazzurri ont regagné les vestiaires avec un retard de deux buts.

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Mais cette Inter a des ressources mentales insoupçonnées. Transfigurés dès le retour des terrains, les Milanais ont immédiatement relancé le suspense grâce à Lautaro Martínez, à la conclusion d’un contre éclair mené avec Marcus Thuram (2-1, 46e). Alors que les organismes commençaient à tirer la langue et que le match basculait dans une fin ébouriffante pour les deux formations, l’attaquant argentin a fait parler son instinct de tueur pour égaliser d’une frappe en pivot à dix minutes du terme (2-2, 80e). Au terme d’un choc spectaculaire, les deux rivaux se quittent donc dos à dos et conservent ensemble la tête de la Serie A.