Le FC Barcelone lâche déjà une nouvelle offre XXL juste après avoir bouclé le transfert d’Anthony Gordon
Le FC Barcelone s’active de partout en ces semaines d’avant-Mondial, et souhaite boucler un nouveau dossier après Anthony Gordon.
C’est une opération qui a été bouclée en moins de 24 heures et qui a pris tout le monde de court, en Espagne mais aussi dans le reste de l’Europe. Le FC Barcelone a ainsi conclu l’arrivée d’Anthony Gordon, l’ailier anglais de 25 ans. Les champions d’Espagne devraient débourser 70 millions d’euros (+ 10 millions d’euros de bonus) pour renforcer leur secteur offensif avec le joueur des Three Lions, attendu en Catalogne dès ce jeudi pour passer sa traditionnelle visite médicale.
Un sacré investissement, que personne n’avait vraiment vu venir. Et surtout, l’arrivée de Gordon ne devrait pas empêcher celle d’un attaquant de classe mondiale, puisque la presse catalane confirme que l’Anglais est vu comme un joker offensif, capable de jouer un peu partout devant, mais il n’est pas considéré comme le futur numéro 9 titulaire en interne à Barcelone.
Un début de mercato dingue
Le Barça s’active ainsi sur l’arrivée de Julian Alvarez (Atlético de Madrid). Mundo Deportivo explique qu’il y a eu une réunion avec l’agent du joueur mercredi soir, alors que l’attaquant a déjà tranché pour son avenir : il souhaite quitter la capitale espagnole pour s’engager avec la formation catalane. De quoi confirmer que le FC Barcelone souhaite bien conclure ce dossier avant la Coupe du Monde.
En Argentine, TyC Sports va encore un peu plus loin, et indique qu’une première offre a été faite. Il s’agit d’une proposition de 70 millions d’euros + Ferran Torres. Une offre qui a cependant été refusée par la direction de l’Atlético de Madrid, qui semble surtout vouloir du cash, mais qui confirme que le Barça est prêt à (presque) tout pour s’offrir l’attaquant argentin qui tentera d’obtenir un deuxième sacre mondial avec l’Albiceleste cet été.
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