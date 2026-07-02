La sortie médiatique folle de Lamine Yamal sur Julian Alvarez

En pleine Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne de Luis de la Fuente, Lamine Yamal a récemment accordé une interview à El Larguero sur Cadena SER. L’ailier de la Roja s’apprête à défier l’Autriche avec ses coéquipiers (ce soir à 21h00) et la star catalane s’est d’ailleurs penchée sur une arrivée qui est très attendue cet été au Camp Nou : celle de Julián Álvarez.

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Face au média espagnol, Yamal a été clair sur sa venue. « Pour l’instant, je n’y pense pas vraiment, mais je l’espère, car c’est un grand joueur. S’il vient, nous l’accueillerons à bras ouverts : il rejoindra le meilleur club du monde, avec les meilleurs supporters du monde, et à mon avis, dans la meilleure ville du monde. Si j’étais lui, je signerais au Barça. Nous l’attendrons s’il souhaite venir. Fonce ! » Pour rappel, Diego Simeone veut déjà le mettre à la porte.