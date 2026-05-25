Naples confirme le départ d’Antonio Conte

Sur le départ depuis plusieurs semaines, Antonio Conte a annoncé qu’il quittait Naples au terme d’une conférence de presse remarquée avec son président, Aurelio De Laurentiis. L’entraîneur italien tire sa révérence après avoir accroché la deuxième place de Serie A, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, ce qui était l’objectif principal qui lui avait été fixé à son arrivée sur le banc napolitain. Ce lundi, Naples a officiellement tenu à le remercier pour son travail sur le banc napolitain.

La suite après cette publicité

«J’ai eu la chance de rencontrer un groupe avec lequel nous avons parlé clairement, nous nous sommes mis d’accord, en nous disant que nous devions ramer dans la même direction malgré le vent contraire, et nous sommes repartis. J’ai appelé le président il y a un mois, je ne voulais rien savoir et je lui ai dit : "en vertu de l’amitié qui nous lie, je sens que mon parcours ici touche à sa fin." La décision venait de moi», avait annoncé Antonio Conte devant la presse pour annoncer son départ.