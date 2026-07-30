Matthis Abline file à l’AS Monaco pour 25 M€ !

Cette fois, c’est bien l’été du grand départ pour Matthis Abline. Alors que la reprise a déjà eu lieu depuis plus d’un mois, le FC Nantes est tombé d’accord avec l’AS Monaco pour le transfert de l’attaquant de 23 ans. Les deux directions se sont entendues autour d’une indemnité de 25 M€, plus 5 M€ de bonus facilement atteignables, un record. Il n’accompagnera pas son club en Ligue 2 cette saison, avec qui il était sous contrat jusqu’en 2028. L’information vient d’être officialisée.

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«L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Matthis Abline en provenance du FC Nantes. L’attaquant français de 23 ans s’engage pour 5 ans avec le club du Rocher, jusqu’en juin 2031» dévoile le communiqué de l’AS Monaco. Abline doit prendre cette nouvelle avec un certain soulagement, lui qui aurait bien aimé quitter les bords de l’Erdre dès l’été dernier. Aucune offre n’avait alors satisfait le président Kita.

Changement de dimension pour Abline

Le Paris FC avait tenté sa chance mais les Canaris exigeaient 40 M€. L’affaire n’était pas vraiment allée plus loin, malgré quelques vaines tentatives parisiennes. Nantes souhaitait aussi le conserver pour tenter d’obtenir son maintien. Malgré les 8 buts et 7 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues du joueur, le club a fini par descendre à l’étage inférieur pour la première fois depuis 2013. Cette fois, Nantes n’était pas en position de force pour négocier.

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🇲🇨 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐀𝐛𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞 & 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 !



L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Matthis Abline en provenance du FC Nantes. L’attaquant français de 23 ans s’engage pour 5 ans avec le club du Rocher, jusqu’en juin 2031.



Bienvenue Matthis ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 30, 2026

L’ancien international espoir français (10 sélections, 2 buts) entre dans une nouvelle dimension. Il va enfin pouvoir évoluer dans une équipe dominante dans son championnat et sera attendu au tournant, surtout face au prix de son transfert. Son arrivée prépare aussi un départ de l’attaquant phare de la saison passée, Folarin Balogun, et même d’une refonte de tout le secteur offensif. Maghnes Akliouche devrait lui aussi s’en aller, et probablement Mika Biereth également.