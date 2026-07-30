Menu Rechercher
Commenter 22
Officiel Ligue 1

Matthis Abline file à l’AS Monaco pour 25 M€ !

Trois ans après sa venue, Matthis Abline repart de Nantes. L’attaquant est transféré à l’AS Monaco pour 25 M€, plus 5 de bonus : un record pour les Canaris.

Par Maxime Barbaud
2 min.

Cette fois, c’est bien l’été du grand départ pour Matthis Abline. Alors que la reprise a déjà eu lieu depuis plus d’un mois, le FC Nantes est tombé d’accord avec l’AS Monaco pour le transfert de l’attaquant de 23 ans. Les deux directions se sont entendues autour d’une indemnité de 25 M€, plus 5 M€ de bonus facilement atteignables, un record. Il n’accompagnera pas son club en Ligue 2 cette saison, avec qui il était sous contrat jusqu’en 2028. L’information vient d’être officialisée.

La suite après cette publicité

«L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Matthis Abline en provenance du FC Nantes. L’attaquant français de 23 ans s’engage pour 5 ans avec le club du Rocher, jusqu’en juin 2031» dévoile le communiqué de l’AS Monaco. Abline doit prendre cette nouvelle avec un certain soulagement, lui qui aurait bien aimé quitter les bords de l’Erdre dès l’été dernier. Aucune offre n’avait alors satisfait le président Kita.

Changement de dimension pour Abline

Le Paris FC avait tenté sa chance mais les Canaris exigeaient 40 M€. L’affaire n’était pas vraiment allée plus loin, malgré quelques vaines tentatives parisiennes. Nantes souhaitait aussi le conserver pour tenter d’obtenir son maintien. Malgré les 8 buts et 7 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues du joueur, le club a fini par descendre à l’étage inférieur pour la première fois depuis 2013. Cette fois, Nantes n’était pas en position de force pour négocier.

La suite après cette publicité

L’ancien international espoir français (10 sélections, 2 buts) entre dans une nouvelle dimension. Il va enfin pouvoir évoluer dans une équipe dominante dans son championnat et sera attendu au tournant, surtout face au prix de son transfert. Son arrivée prépare aussi un départ de l’attaquant phare de la saison passée, Folarin Balogun, et même d’une refonte de tout le secteur offensif. Maghnes Akliouche devrait lui aussi s’en aller, et probablement Mika Biereth également.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Monaco
Matthis Abline

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Monaco Logo Monaco
Matthis Abline Matthis Abline
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier