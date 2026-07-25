Lens : Samson Baidoo sorti sur blessure en amical

Pour son deuxième match de préparation d’avant-saison, le RC Lens affrontait Charleroi, ce samedi au Stade François Blin (Avion). Une rencontre qui s’est soldée par un match nul entre les hommes de Dino Toppmöller et les Belges (2-2), et durant laquelle Samson Baidoo (22 ans) est sorti sur blessure, à dix minutes du terme.

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Peu épargné par les blessures la saison passée, notamment aux ischios, l’international autrichien (15 sélections) va passer une IRM, a rapporté son entraîneur. « C’est dommage. On ne sait pas ce que c’est. Il faudra attendre un peu l’échographie et l’IRM pour en savoir plus. Je ne lui ai pas parlé, car il était trop déçu. Je ne suis pas allé le voir. Il faut laisser un peu le temps parce qu’il a eu déjà des soucis l’année dernière. Ce n’est pas facile, mais maintenant, il faut attendre les résultats. »