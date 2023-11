EdF : Thierry Henry réagit à la convocation de Warren Zaïre-Emery chez les A

Appelé pour la première fois en équipe de France A à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery confirme son ascension fulgurante. Le joueur du Paris Saint-Germain ne sera resté que quatre petits matches chez les Espoirs de Thierry Henry avant d’être convoqué par Didier Deschamps. Un événement qui n’a pas surpris le coach des Bleuets.

La suite après cette publicité

« On est là pour l’équipe de France A. Le but c’est que Warren monte et reste. Je suis très content pour lui. Il le mérite par ses performances, son éducation, comment il se comporte… Je pourrais parler de lui pendant des heures. Je tire un coup de chapeau aux parents, il est très bien entouré. J’espère ne pas le revoir et qu’il restera le plus longtemps possible chez les A. Ce n’était qu’une question de temps. Pour moi c’était une certitude qu’il allait monter chez les A, je pensais même qu’il aurait été appelé avant. C’est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Je suis content d’avoir participé pendant deux minutes 30 à son évolution. On parle d’un joueur extraordinaire, mais aussi d’un être humain extraordinaire », a-t-il déclaré à la Chaine L’Équipe, dans des propos relayés par Le Parisien.