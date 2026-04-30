OM : Timothy Weah juge sa saison

Timothy Weah achève sa première saison du côté de l’OM avec une certaine régularité. Du haut de ses 3 buts et 4 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues, l’international américain a plutôt donné satisfaction. Aligné la plupart du temps comme piston droit ou latéral droit, il a tenu son rang là où d’autres éléments du vestiaire ont eu plus de mal dans cette saison globalement compliquée pour le club. Weah estime avoir plus de mal à terminer cet exercice sur le plan physique.

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«Ça peut arriver dans une saison. J’ai joué beaucoup de matchs, j’ai pris beaucoup de coups, au genou, un peu partout. Je ne sors pas forcément le match que je veux parce que j’ai mal, assure l’ancien Lillois en conférence de presse. J’essaye de mettre plus d’énergie malgré la douleur. Si l’équipe ne fait pas une bonne saison, je ne fais pas une bonne saison. Quand on gagnera quelque chose, ou 5 matchs d’affilée, on dira que j’ai fait de bons matchs.»