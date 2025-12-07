Cameroun : Marc Brys accuse Eto’o d’avoir écarté des cadres pour la CAN

Quelques jours après son éviction du banc des Lions Indomptables, Marc Brys a de nouveau attaqué frontalement Samuel Eto’o, qu’il accuse d’être responsable de l’absence de plusieurs cadres dans la liste du Cameroun pour la CAN 2025. Interrogé par Afrik-Foot, l’entraîneur belge a estimé qu’André Onana et Vincent Aboubakar, pourtant figures majeures de la sélection, avaient été écartés pour des raisons extra-sportives. Selon lui, ce n’est pas le nouveau sélectionneur David Pagou qui a choisi le groupe, mais bien le président de la Fecafoot, pour qui les joueurs les plus influents du vestiaire seraient devenus « trop gênants ».

« Eto’o a évincé des joueurs importants, des leaders, car c’est évidemment lui qui a fait cette liste, a accusé le technicien belge. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. C’est incroyable, mais ça ne m’étonne pas venant de quelqu’un de narcissique, qui pense qu’il est le plus beau. Ni de la fédération, ni du ministère des Sports. Moi, je suis sous contrat avec ce dernier. C’est lui qui m’a nommé, c’est lui qui verse mon salaire, c’est donc lui qui doit me dire si je suis limogé. Pour l’instant, je suis dans l’attente. Je ne sais pas pourquoi il n’y a aucune réaction du côté du ministère des Sports. J’attends qu’on me dise ce qu’il en est. Si effectivement on me dit que je ne suis plus le sélectionneur du Cameroun, alors il faut le faire officiellement et me payer ce qu’on me doit, et aussi payer ce qui est dû aux membres de mon staff technique qui ont été renvoyés. »