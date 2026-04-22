Italie : plus de 20 nouveaux joueurs appelés en juin dont Koleosho

L’Italie s’apprête à entamer un nouveau cycle en juin avec une sélection profondément remaniée, confiée provisoirement à Silvio Baldini, actuel entraîneur des Espoirs. Pour les matchs amicaux face au Luxembourg (3 juin) et à la Grèce (7 juin), le staff du coach italien devrait miser sur la jeunesse, en intégrant plus de vingt nouveaux joueurs en comparaison à la dernière liste de Gattuso, défaite face à la Bosnie en barrages pour la Coupe du Monde 2026. Dans ce groupe largement expérimental, seul Gianluigi Donnarumma conserve un statut de titulaire indiscutable, tandis que de nombreux éléments issus des Espoirs feront leurs débuts ou chercheront à s’imposer au plus haut niveau. Des profils comme Nicolò Pisilli, Marco Palestra ou encore Francesco Pio Esposito, également présents lors du fiasco en Bosnie, sont annoncés parmi les titulaires dans un 4-3-3 déjà testé chez les U21. Certains cadres comme Alessandro Bastoni, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Gianluca Mancini ou encore Moise Kean devraient être absents.

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Autour de ce jeune noyau, plusieurs talents prometteurs devraient compléter la liste, à l’image de Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Honest Anahor (Atalanta), Tommaso Berti (Cesena), Gabriele Guarino (Empoli), Matteo Dagasso (Venise), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Davide Bartesaghi (AC Milan), Luca Lipani (Sassuolo) ou encore l’ancien Parisien, Cher Ndour. En attaque, Luca Koleosho du Paris FC devrait également bénéficier d’une place importante dans le dispositif offensif, aux côtés de Seydou Fini, Jeff Ekhator et Pio Esposito. D’autres joueurs comme Michael Kayode, Giacomo Faticanti ou Luigi Cherubini figurent parmi les options suivies de près par le staff, illustrant la volonté de renouvellement profond de la sélection italienne en vue de reconstruire un groupe compétitif pour l’avenir. En attendant la reconstruction de la fédération, la Nazionale s’offre un lifting plus que nécessaire.