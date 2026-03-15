PSG : ça devient critique pour Chelsea et Liam Rosenior

Contrairement au PSG, qui a pu bénéficier d’un week-end de repos suite au report de son match prévu face au FC Nantes, Chelsea a dû jouer samedi, entre les deux confrontations de ces huitièmes de Ligue des Champions. Une rencontre compliquée qui plus est, face à un autre club qui dispute la plus prestigieuse des compétitions européennes : Newcastle. Et les Magpies se sont imposés 1-0 à Stamford Bridge, grâce à un but d’Anthony Gordon peu après le quart d’heure de jeu.

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Si les images où on voit l’arbitre de la rencontre au milieu des joueurs de Chelsea lors du huddle d’avant-match font le tour de la planète, le contenu du match et la forme récente des Blues sont particulièrement inquiétants. Après cette défaite 5-2 contre Paris, les hommes de Liam Rosenior continuent de dégringoler au classement et sont désormais cinquièmes, pouvant terminer la journée sixièmes en cas de victoire de Liverpool face à Tottenham.

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Aucun motif d’espoir pour le retour contre le PSG

Forcément, à Londres, on s’inquiète. Et Liam Rosenior est clairement visé par les critiques. « Le body language du coach de Chelsea fait partie des inquiétudes », titre par exemple le London Evening Standard. « Nerveux en défense et manquant de conviction en attaque, Rosenior est passé d’une figure animée sur la ligne de touche à un affaissement sur son siège au coup de sifflet de la mi-temps », rajoute le média, qui évoque clairement un des pires Chelsea de la saison. Les propos de l’ancien Strasbourgeois, s’en prenant à l’arbitre du match à cause de l’action mentionnée plus haut plutôt qu’à ses joueurs, font aussi parler.

« Ils sont presque certains d’être éliminés de la Ligue des champions en huitièmes de finale et sont en passe de terminer cette saison de Premier League avec 61 points, soit huit de moins que l’an dernier et deux de moins qu’en 2023-24 sous Mauricio Pochettino, où ils ont terminé sixièmes. Il faut remonter à 2006-07 pour trouver la dernière fois où ce total a suffi à assurer la cinquième place. Les pronostics ne sont pas bons, et se réunir avant le match ou même un arbitre impassible ne devrait pas améliorer les choses. Chelsea et Rosenior doivent se concentrer sur ce qui compte », peut-on lire du côté de The Athletic. Mal en point, la formation londonienne n’a donc que peu d’espoir pour ce retour contre Paris, et ses deux prochains matchs de Premier League s’annoncent très compliqués puisqu’elle défiera Everton puis Manchester City…