Jules Koundé entre dans l’histoire du Barça

Après trois semaines de pause internationale, le FC Barcelone reçoit Getafe lors de cette 8e journée de Liga. Une rencontre dans laquelle Hansi Flick a choisi de titulariser Jules Koundé, aligné d’entrée pour la 3e fois seulement cette saison en club. Cette titularisation permet à l’ancien Bordelais de rentrer dans l’histoire du club blaugrana. En effet, Koundé devient ainsi le joueur français ayant disputé le plus de rencontres avec le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2022, l’ancien Sévillan a pris part à 194 rencontres avec le Barça. Il devance notamment Éric Abidal (193 matchs) et Ousmane Dembélé (185). Deux autres défenseurs complètent le top 5 avec Clément Lenglet (160) et Samuel Umtiti (134). Cette saison, Koundé connait un exercice plus délicat, avec la concurrence avec Eric García dans le couloir droit et qui est souvent privilégié par Hansi Flick.