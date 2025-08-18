FC Barcelone : l’objectif complètement dingue de Lamine Yamal

Début de saison réussi pour le Barça. Samedi soir, les troupes d’Hansi Flick ont pris le meilleur sur Majorque (3-0) et ont parfaitement démarré la défense de leur titre de champion d’Espagne, même si le coach allemand en attendait encore plus de ses hommes comme il l’a signalé en conférence de presse. Bien aidés par un rival réduit à 9 peu après la demi-heure de jeu, les Barcelonais n’ont pas souffert pour s’offrir leur premier succès de cette saison 2025/2026. Et avec un Lamine Yamal à ce niveau, forcément, c’est plus facile…

Auteur de la passe décisive pour Raphinha sur l’ouverture du score, il s’est ensuite offert son premier golazo de la saison sur le troisième et dernier but barcelonais. De quoi prouver que malgré toutes les polémiques estivales liées à sa fête d’anniversaire ou à ses conquêtes féminines, son premier amour reste le foot, et il compte bien faire encore mieux que la saison précédente.

Devenir le LeBron James du foot

Comme l’indique Mundo Deportivo, il veut tout simplement devenir le « roi du football ». Sa célébration dans le style LeBron James face à Majorque, mimant le geste de se mettre une couronne sur la tête, n’est d’ailleurs pas un hasard : il souhaite devenir la version football de la star de la NBA. Il espère dominer le foot comme le joueur des Lakers l’a fait avec le basket pendant tant d’années, et atteindre un niveau qui n’avait jamais été atteint.

Des ambitions énormes qui ne font pas trembler le joueur de 18 ans, qui fait d’ailleurs partie des favoris pour le Ballon d’Or 2025 qui sera décerné le 22 septembre prochain. Il sait aussi que ce numéro 10 qu’il a récupéré cet été le fait passer dans une autre dimension, et que cette saison, il est très attendu au tournant, par ses admirateurs comme par ses détracteurs. Mais LY10 est prêt à relever le défi et endosser son costume de LBJ6…