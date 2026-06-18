Liverpool a bouclé sa première recrue de l’été à 40 M€

Un an après un mercato à presque 500 millions d’euros, Liverpool a encore l’intention de se renforcer cet été. On ne peut pas vraiment affirmer que ces recrutements aient eu des retombées immédiates pour le moment. Alexander Isak et Giovanni Leoni ont passé la saison sur la touche, Hugo Ekitike l’a, lui, terminée. Quant à Florian Wirtz, Jeremie Frimpong et Milos Kerkez, ils ont soufflé le chaud et le froid tout au long de la saison.

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On sait aussi que cet été marquera un nouveau départ puisque Mohamed Salah, Ibrahima Konaté et Andrew Robertson ont tous quitté le club. Les dirigeants des Reds ne veulent pas subir la situation, mais plutôt la maîtriser. Dans cette perspective, ils se sont déjà activés pour faire venir les bons profils. Jérémy Jacquet s’est engagé en provenance de Rennes en janvier pour près de 70 millions d’euros, tandis que l’arrivée d’un attaquant a également été bouclée.

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Víctor Muñoz fait faux bond à Newcastle

Comme le révèle Fabrizio Romano, Liverpool va enregistrer la signature de Víctor Muñoz. Auteur d’une grosse saison sous les couleurs d’Osasuna (36 matchs, 7 buts, 5 passes décisives), l’ailier de 22 ans est devenu la nouvelle attraction du football espagnol. Pas un hasard si Luis de la Fuente l’a convoqué en vue de la Coupe du Monde. Après deux sélections, le joueur passé par le Barça et le Real Madrid en jeunes, compte déjà un but.

Mais alors qu’il semblait promis à Newcastle, prêt à débourser 40 millions d’euros, l’ailier a fait le choix de rejoindre les Reds. Un accord a été trouvé entre le club et le joueur. Liverpool va activer sa clause libératoire estimée à 40 millions d’euros. Il sera la première recrue des Reds cet été, Jérémy Jacquet ayant officiellement rejoint le club au mois de janvier. Le Real Madrid, son ancien club, devrait toucher 20 millions d’euros grâce à une clause incluse dans son contrat.