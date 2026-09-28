Le chanteur d’Oasis annonce que Manchester City n’aura pas de grandes sanctions

Reconnu coupable de la majorité des 115 violations au fair-play financier de la Premier League qui lui sont reprochés, Manchester City risque très gros. Le club anglais s’expose à des sanctions financières et sportives qui peuvent aller jusqu’à une rétrogradation, voire à une interdiction de participer aux quatre premières divisions anglaises. Alors que pour le moment rien n’a été tranché, Liam Gallagher s’est exprimé.

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Leader du groupe de rock Oasis et grand fan des Sky Blues, il s’est lâché sur les réseaux sociaux en expliquant que Manchester City ne devrait pas recevoir une grosse sanction : «tout juste informé par quelqu’un dans une position très très élevée que si on perd notre appel – ce qui n’arrivera pas – on aura une amende et une interdiction de recrutement et c’est tout, alors tous vous, ces désespérés et névrosés, fermez-la jusqu’à Manchester City-Liverpool.»