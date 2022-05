Chelsea : Thomas Tuchel annonce la couleur pour le mercato

Présent ce mercredi en conférence de presse, Thomas Tuchel a évoqué le mercato estival de Chelsea. Un marché des transferts qui s'annonce plutôt compliqué à en croire le technicien allemand. «Nous n'améliorerons pas l'équipe, mais nous la reconstruirons parce que nous allons perdre des joueurs», a-t-il lancé, pensant à Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, annoncés respectivement au Real Madrid et au FC Barcelone, alors que Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso pourraient suivre.

Autre information dévoilée par le coach londonien, les prêtés Connor Gallagher (Crystal Palace) et Armando Broja (Southampton) reviendront cet été. «Ils reviendront à coup sûr. Nous voulons les avoir pendant la préparation et nous allons décider ensuite. C'est maintenant à eux de jouer et de montrer ce qu'ils peuvent faire», a-t-il indiqué avant de conclure. «Je peux promettre, si je peux, que je serai là et que je travaillerai pour Chelsea.»