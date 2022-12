Naples veut blinder Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot bleu ciel (8 buts et 10 passes décisives en 17 matches TCC), l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien être récompensé de sa belle forme. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le numéro 77 des Azzurri pourrait se voir proposer une prolongation de contrat valable jusqu’en 2028. Pour rappel, en octobre dernier, l’ailier gauche de 21 ans était déjà suivi par Manchester City selon la presse outre-Manche.

De plus, ce renouvellement serait accompagné d’un « ajustement salarial peut-être plus conforme à la performance réelle de ce joueur d’avenir », précise le quotidien transalpin. Révélation de cette entame d’exercice de Serie A, l’international aux 19 sélections (10 buts) n’est pas étranger au trône de leader occupée par le Napoli après 15 journées de championnat, ainsi que la première place en phase de poules de Ligue des champions, et ce devant Liverpool et l’Ajax Amsterdam.

