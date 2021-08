Mercato PSG : ça coince encore du côté des ventes...

Depuis qu’il est revenu au Paris Saint-Germain en 2019, tous les ans, c’est le même discours. Encensé pour sa capacité à dénicher des recrues sexy tout en restant discret, Leonardo est (très) souvent critiqué pour son incapacité à se montrer aussi bon vendeur qu’acheteur. Cette année, le directeur sportif a donc encore la pression, d’autant que les investissements consentis (notamment en salaires) pour attirer Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi ont été très conséquents.

Paris doit donc vendre. Mais qui ? Dernièrement, seuls Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer suscitaient l’intérêt de quelques clubs depuis la vente de Mitchel Bakker (pour 7 M€). Seul problème, à part le Bayer Leverkusen (pour le défenseur allemand), aucune écurie ne propose d’offres satisfaisantes. Impossibles à revendre au prix d’achat et très bien payés, les deux Parisiens ne sont pas faciles à « refourguer ». Et ils ne sont pas les seuls.

Personne ne se bouscule pour partir

Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que plusieurs éléments du vestiaire n’ont toujours pas reçu de belle proposition et ne sont de toute façon pas pressés de quitter le PSG. C’est le cas de Mauro Icardi, d’Idrissa Gueye, d’Abdou Diallo, de Sergio Rico, de Rafinha et d’Ander Herrera. Bref, la quasi-totalité des joueurs que les médias annonçaient sur la sellette pour soulager les finances rouge-et-bleu.

Leonardo parviendra-t-il à faire bouger les lignes ? Rien n’est moins sûr. Et comme en 2019, les principaux candidats au départ pourraient être les jeunes Titis parisiens. Le quotidien affirme que des espoirs tels que Bandiougou Fadiga, Teddy Alloh, Nathan Bitumazala pourraient aller chercher du temps de jeu ailleurs. De possibles partants qui ne devraient toutefois pas vraiment renflouer les caisses du PSG.