Ilyes Housni signe son premier contrat professionnel avec le PSG

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi la signature du premier contrat professionnel de son jeune attaquant franco-marocain Ilyes Housni. À seulement 17 ans, le buteur né à Créteil fait ses gammes avec les moins de 19 ans depuis le début de saison, intégrant ensuite le groupe élite aux côtés d’El Chadaille Bitshiabu ou encore Warren Zaire Emery.

« Le Titi est parvenu à s’imposer comme titulaire avec les U19 du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison 2022-2023. Ilyes Housni a notamment brillé et contribué à la qualification en huitièmes de finale de son équipe en UEFA Youth League, inscrivant 8 buts et délivrant 2 passes décisives en 6 matches. Désormais intégré au groupe élite, le jeune attaquant est apparu pour la première fois sur une feuille de match de l’équipe professionnelle à l’occasion de la rencontre de Ligue 1 face à Strasbourg au Parc des Princes le 28 décembre 2022. Le club félicite Ilyes pour ce premier contrat professionnel et lui souhaite beaucoup de réussite sous le maillot rouge et bleu ».

