FIFA-The Best 2022 : Madrid pète un câble contre la FIFA

Le Real Madrid s’y était déjà préparé. Hier, bien avant le coup d’envoi de la cérémonie du FIFA-The Best, la Casa Blanca savait qu’elle repartirait quasiment bredouille du prestigieux gala organisé par l’instance dirigeante du football mondial. Boudeurs, les Merengues ont ainsi envoyé uniquement Emilio Butragueño à Paris.

Les raisons du courroux madrilène étaient multiples : le sacre annoncé de Lionel Messi (à la place de Karim Benzema), celui du Dibu Martinez (à la place de Thibaut Courtois) et enfin in l’absence de Vinicius Junior dans le 11 de l’année de la FIFA. Sans surprise, tout s’est déroulé comme prévu : Messi a été élu joueur de l’année, Emiliano Martinez meilleur gardien et Vinicius Junior a bien été snobé.

Ce qui n’a pas empêché médias et journalistes listés madrilènes d’être outrés par ces résultats. « Le vol de l’année : Messi prive Benzema de The Best uniquement grâce à ses sept matches de Coupe du Monde. La pantomime a été confirmée et, une fois de plus, un gala de remise de prix a été teinté d’un vol du Real Madrid et d’un cadeau à Leo Messi », a écrit Defensa Central.

La FIFA prend cher

« Le Real Madrid ignoré au FIFA-The Best. Au club de Chamartín, l’"oubli" de Vinicius ne passe pas et le monopole de la sélection argentine malgré la quatorzième Ligue des Champions merengue non plus. Le Real Madrid a remporté la dernière Ligue des Champions, la Ligue espagnole et les Supercoupes d’Europe et d’Espagne et il l’a fait sans avoir le meilleur joueur, le meilleur entraîneur ou le meilleur gardien en 2022. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le gala de remise des prix The Best organisé par la FIFA », s’étonne AS.

Enfin, le journaliste de AS et supporter affiché de la Casa Blanca, Tomas Roncero, s’est lâché sur Gianni Infantino. « Infantino, allez avec toutes vos récompenses, jouez un tango et dansez avec les gagnants. Oui, la 14e (Ligue des Champions) n’a pas d’importance, comme une équipe qui a remonté le PSG de votre Messi, votre Neymar, et compagnie. Idem avec Chelsea, qui était champion d’Europe, et qui a reçu une humiliation historique à Stamford Bridge, merveilleuse et inégalable de Benzema. Ou que votre Manchester City de votre cher Guardiola, qui se chie dessus en deux minutes après deux buts de Rodrygo, une passe de l’extérieur (de Modric), une prolongation incroyable avec 80 000 personnes debout au Bernabéu pleurant d’émotion. Qu’en finale à Paris, un gamin comme Vinicius, qui était ignoré de tous, marque un but décisif. » Au cas où vous ne l’aurez pas compris, Madrid n’a pas apprécié la cérémonie du FIFA-The Best.