OM : Roberto De Zerbi attend une réaction forte de son équipe

Mercredi soir, la foudre s’est abattue sur l’OM. Malgré leurs 94,6% de chances de se qualifier en barrages de Ligue des Champions, les Phocéens ont terminé à la 25e place en phase régulière de la plus prestigieuse des coupes européennes. Un coup dur pour le club de la Canebière qui s’est humilié aux yeux de l’Europe et qui chamboule forcément la saison marseillaise. De son côté, Roberto De Zerbi a été dans l’œil du cyclone. Plus proche que jamais d’un départ, le coach italien était présent ce samedi au micro de beIN Sports avant la rencontre face au Paris FC. Réaffirmant qu’il souhaitait rester à Marseille, l’ancien entraîneur de Brighton a également mis la pression à son équipe pour répondre présent jusqu’en fin de saison.

« Je vais bien. Mon humeur dépend du terrain. Quand on joue mal, je ne peux pas être content. Quand ça se passe bien, je suis satisfait. C’est mon travail. Ça sera un match difficile pour les deux équipes. Paris affrontera sûrement une équipe de l’OM blessée après l’élimination de mercredi. Je veux voir une réaction forte, jusqu’en fin de saison. Quand on vit et travaille à Marseille, on sait que beaucoup de choses se disent dans la presse. Les infos vont vite même quand elles sont fausses. Il faut garder la tête froide. On a discuté avec le club, les joueurs. Je pense qu’on a une équipe forte, tout n’est pas à jeter. On a gagné contre le leader la semaine dernière. On a perdu une finale contre le PSG dans les dernières secondes, tout n’est pas à jeter. Si on veut s’améliorer, il faut comprendre qu’on doit avoir de la régularité. Il faut garder cette mentalité », a expliqué l’Italien.