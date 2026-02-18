La fédération brésilienne apporte son soutien à Vinicius

La polémique née du barrage de Ligue des Champions entre Benfica et Real Madrid a rapidement franchi les frontières, suscitant une réaction officielle de la CBF. Dans un communiqué clair et sans ambiguïté, l’instance a exprimé « sa solidarité avec Vinicius Jr, victime d’un nouvel acte de racisme ce mardi, après avoir marqué pour le Real Madrid à Lisbonne ». La CBF a rappelé que « le racisme est un délit » et qu’il « est inacceptable, que ce soit dans le football ou ailleurs », saluant le courage du Brésilien d’avoir activé le protocole antiracisme et affirmant : « Vini, tu n’es pas seul. Nous sommes fiers de vous et resterons fermes dans la lutte contre toute forme de discrimination. Nous sommes à tes côtés. Toujours. »

Ce message fait écho aux propos véhéments de Kylian Mbappé sur le terrain, qui avait demandé la suspension de Gianluca Prestianni après l’incident, affirmant que le joueur argentin aurait traité Vinicius de « singe » à plusieurs reprises, devant plusieurs témoins. La CBF, en soutenant publiquement son attaquant, renforce la pression sur l’UEFA