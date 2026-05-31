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Ligue des Champions

LdC : la première réaction de Kylian Mbappé après le sacre du PSG

Par Chemssdine Belgacem
3 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé a réagi au sacre du PSG. Après avoir quitté le PSG à l’été 2024 après avoir toujours échoué dans la quête de la Ligue des Champions, le Bondynois a vu, depuis son arrivée au Real Madrid, son ancien club remporter deux fois de suite la plus prestigieuse des compétitions européennes. Moqué de partout par les supporters parisiens, sa réaction après le deuxième sacre du club de la capitale était logiquement attendue.

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Elle est arrivée ce dimanche matin, tout en discrétion. Alors qu’il est en train de se préparer à la prochaine Coupe du Monde avec ses coéquipiers de l’Equipe de France à Clairefontaine, l’attaquant de 27 ans a réagi sous le post Instagram d’Achraf Hakimi. Visiblement sans amertume et toujours très proche du Marocain, Mbappé a répondu au post de ce dernier avec trois cœurs.

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