PSG-Nice : Franck Haise a piégé Luis Enrique

C’était le match dans le match. Ce vendredi soir, le PSG recevait Nice pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Parisiens de faire le plein de confiance avant le choc face à Arsenal en C1 et surtout de poursuivre ce défi fou de terminer invaincu en Ligue 1. Mais en face, la formation niçoise en cas de succès pouvait remonter provisoirement sur le podium. La tâche n’était pas simple pour Franck Haise et sa bande surtout face au rouleau compresseur parisien. Mais l’ancien coach de Lens avait un plan pour contrer ce PSG qui se présentait d’ailleurs avec son équipe type.

Haise décidait de faire des choix forts et laissait sur le banc Guessand, Diop,, Boga, Santamaria ou encore Mohamed Ali-Cho. Pour piéger le PSG, Nice se présentait avec un trio offensif pas si offensif que ça avec Laborde, Sanson et Bouanani. Et pour contrer l’aramada offensive parisienne, le coach français misait sur une défense à 5 avec Clauss, Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard, et Abdi. L’idée était simple, vérouiller l’axe du terrain mais aussi empêcher les débordements de Hakimi et Nuno Mendes, réputés pour participer grandement à l’animation offensive.

Un plan qui a parfaitement fonctionné

Au final, même si Marcin Bulka a sauvé les siens de manière miraculeuse, cette tactique mise en place par Haise a porté ses fruits, encore plus en seconde période où les Niçois ont fait mal aux Parisiens exploitant chaque faille notamment dans l’entrejeu. On avait travaillé ça depuis le début de semaine, serrer au milieu. On sait qu’ils adorent jouer au milieu en combinant dans les petits espaces, on a essayé de contenir ça même s’ils dézonent beaucoup. Ce n’est pas simple, mais avec des efforts, ça peut marcher, expliquait Morgan Sanson en zone mixte. «Le secret ? On a eu de la réussite devant la cage parisienne, ils ont eu des occasions. On savait qu’à la moindre occasion, il fallait la saisir, car au Parc, il n’y en a pas beaucoup», ajoutait de son côté Marcin Bulka, logiquement élu homme du match par la rédaction FM.

De son côté, Franck Haise a expliqué en zone mixte comment son équipe avait tenté d’exploiter les failles parisiennes, même s’il n’a pas caché le fait que ce succès reposait surtout sur un Bulka XXL. «On a essayé de densifier le coeur du jeu, avoir de temps en temps un peu de surnombre quand on a eu le ballon. À quatre journées de la fin, je ne sais qui aurait parié sur nous. Cette belle victoire prouve que ce groupe est capable de très belles choses, même en étant de défendre beaucoup, en ayant peu le ballon. Le plus dur, c’est de le reproduire», a-t-il lancé avant d’enchaîner. «Quand vous battez ce PSG-là, chez lui, dans cette saison-là, c’est un exploit. Paris a eu plus de tirs, d’occasions et de maitrise, comme tous les week-ends. Il fallait que tout soit aligné pour un exploit : l’efficacité offensive - ce qui n’avait pas toujours été le cas ces dernières semaines -, défendre du mieux possible, de temps en temps desserrer l’étreinte et avoir un gardien qui fait quelques arrêts d’exception. Quand tout s’aligne, ça devient un exploit. » En faisant tomber le PSG, Haise confirme qu’il reste l’un des entraîneurs français les plus compétents du circuit. Et Luis Enrique a pu le constater encore ce soir.