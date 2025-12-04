Roberto De Zerbi s’imagine encore longtemps à l’OM

Un projet à long terme sur le banc à l’OM, c’est comme une victoire de Nice en Ligue Europa, ça n’existe pas. Le club olympien fait pourtant son possible ces derniers mois pour apporter un maximum de stabilité à un entraîneur qu’il apprécie particulièrement Roberto De Zerbi. Ce dernier ne sait pas de quoi son avenir sera fait, mais il est visiblement prêt à s’imaginer un futur olympien encore assez long. C’est ce qu’il a exprimé en conférence de presse.

« Je me vois toujours à long terme ici. J’aimerais dépasser les trois ans ici pour devenir l’un des entraineurs avec le plus de présence ici. Pourquoi vous voulez que je m’en aille ? Je ne suis pas quelqu’un qui se vexe facilement. Je sais quand certaines critiques sont de mauvaise foi. Je comprends les choses. Il faut d’habituer aux critiques. J’aimerais rester ici longtemps si tout le monde est content, le club, les dirigeants. C’est un privilège d’être ici. Il y a beaucoup de pression, d’attentes, qu’on ne peut pas toujours atteindre mais on essaye toujours. On a l’équipe pour tout faire cette saison », a-t-il déclaré. Il sait aussi que tout va très vite dans le football !