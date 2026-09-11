Real Madrid : Mourinho promet un grand Vinicius Jr

Mardi soir, Vinicius Jr a été sifflé par une partie des supporters du Real Madrid après la victoire 2 à 1 en Champions League face à l’Inter. Ce qui a choqué José Mourinho. Ce vendredi, le Portugais est de nouveau monté au créneau pour défendre le Brésilien. « Il y a un proverbe portugais qui dit : on ne jette de pierres qu’aux arbres qui portent des fruits. Qu’a fait Vinicius ici ces dernières années ? Combien de Ligues des Champions a-t-il gagnées ? Combien de buts a-t-il marqués ? Durant combien de matches a-t-il fait la décision ? Le Vinicius qui a scellé le sort du match contre Benfica l’an dernier revient. Il n’a pas encore atteint son apogée. Il travaille plus dur que jamais. À l’ère des données et des statistiques, il est très proche de son potentiel maximal. Il a battu ses records cette saison, notamment en termes de récupération de balle… Il revient.» Puis, il a été relancé sur l’attitude hostile du public avec son attaquant.

La suite après cette publicité

«Je ne souhaite pas donner mon avis. Il ne s’agit pas de critiquer ni de donner son opinion. Je ne suis d’ailleurs pas en position de donner la mienne. Je suis attristé car je suis très exigeant envers moi-même. L’autre jour, j’ai lu une déclaration de Huijsen disant que j’étais toujours à rôder. Et c’est vrai, je suis très exigeant. Être exigeant, c’est donner le meilleur de soi-même. Je respecte le joueur qui se donne à fond. Il voulait jouer, il voulait aider, il a joué en équipe, il a joué avec respect pour le blason. Ce genre de joueur a toujours mon soutien. Cela ne signifie pas qu’il jouera toujours, mais cela signifie qu’il aura toujours mon soutien. Cela me rend triste, mais je ne veux ni juger, ni critiquer. Mais d’après mon expérience, et pas seulement au Real Madrid, quand il y a une unité entre l’équipe et le stade, on est… je ne dirais pas imbattable, mais presque imbattable. Je détiens toujours le record du monde Guinness du nombre de matchs à domicile sans défaite dans les championnats de haut niveau, six ou sept ans sans perdre… Je ne sais plus exactement. Mais quand on travaille en harmonie avec le stade, on est imbattable. Cependant, chaque stade, à un moment donné, a le droit de réagir.» Vini Jr appréciera.