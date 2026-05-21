Al-Ittihad : Houssem Aouar justifie sa disparition du groupe

En Arabie saoudite, du côté des fans d’Al-Ittihad, on évoque avec insistance les récentes performances d’Houssem Aouar. Pointé du doigt pour ses prestations sur cette fin de saison, l’international algérien ne sera même pas présent pour la dernière de la saison de son club qui a vécu une saison blanche. De quoi agacer les fans qui pensent que le joueur se défile pour éviter les critiques.

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Ce dernier a tenu à se justifier dans un communiqué expliquant qu’il n’était pas à 100 %. « J’ai toujours essayé d’être présent pour ce club, dans les bons moments comme dans les plus difficiles. Contre Al Shabab FC, j’ai joué alors que j’étais malade et fiévreux, parce que je savais à quel point ce match et cette fin de saison étaient importants pour l’équipe. Après le match, mon état s’est aggravé et j’ai dû être hospitalisé à cause de complications. Cela fait maintenant 3 jours que je suis malade, sans entraînement, ce qui rend impossible pour moi d’être compétitif pour le match de demain. Je voulais simplement clarifier la situation, car je n’ai jamais fui mes responsabilités. Ceux qui me connaissent savent l’amour, le respect et l’engagement que j’ai pour Al-Ittihad Club, ses supporters et cette ville. Nous avons encore une mission à accomplir ensemble, et je continuerai à tout donner pour ce maillot jusqu’à la toute fin. »