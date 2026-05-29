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Ligue 2

ASSE : le cri du cœur de Gautier Larsonneur

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
La déception de Gautier Larsonneur @Maxppp
Nice 4-1 ASSE

Ce vendredi, l’ASSE s’est inclinée sur la pelouse de l’OGC Nice lors du match le plus important de sa saison. Une défaite cruelle face à Nice qui condamne les Verts à une saison supplémentaire en Ligue 2. Un crève-coeur pour les Stéphanois qui vont devoir batailler l’année prochaine pour réparer cette bévue. Au micro de Ligue 1+, Gautier Larsonneur, le gardien stéphanois, a fait part de sa frustration.

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«On est de retour en Ligue 2, il va falloir refaire 34 matches pour remettre le club en Ligue 1. On aurait pu faire bien mieux ce soir. Ce match est un bon résumé de notre saison, ça reflète bien notre production. C’est un moche résumé qui nous fait rester en Ligue 2.»

Pub. le - MAJ le
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