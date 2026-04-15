Menu Rechercher
Commenter 24
Ligue des Champions

La statistique très défavorable du PSG face au Bayern Munich

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp

Ce mercredi, le Bayern Munich s’est qualifié après une victoire 4-3 contre le Real Madrid après sa victoire 2-1 de l’aller. Dans la douleur, les Bavarois ont réussi à rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Un adversaire compliqué pour le club francilien qui reste sur une mauvaise dynamique en Ligue des Champions face aux Allemands.

La suite après cette publicité

Ainsi, mis à part la victoire en Coupe du Monde des Clubs du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich l’été dernier (2-0), la dynamique est allemande. Ainsi, le Bayern Munich a gagné les cinq dernières confrontations en Ligue des Champions. Les Bavarois se sont imposés 9 fois en 16 matches pour 7 succès parisiens. Aucun club n’a battu plus souvent le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions que le Bayern Munich.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier