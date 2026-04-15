La statistique très défavorable du PSG face au Bayern Munich

Ce mercredi, le Bayern Munich s’est qualifié après une victoire 4-3 contre le Real Madrid après sa victoire 2-1 de l’aller. Dans la douleur, les Bavarois ont réussi à rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Un adversaire compliqué pour le club francilien qui reste sur une mauvaise dynamique en Ligue des Champions face aux Allemands.

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Ainsi, mis à part la victoire en Coupe du Monde des Clubs du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich l’été dernier (2-0), la dynamique est allemande. Ainsi, le Bayern Munich a gagné les cinq dernières confrontations en Ligue des Champions. Les Bavarois se sont imposés 9 fois en 16 matches pour 7 succès parisiens. Aucun club n’a battu plus souvent le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions que le Bayern Munich.