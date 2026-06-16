Lens, Dino Toppmöller : «on peut faire mal à toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions»

Le chapitre Pierre Sage a été définitivement refermé. Le Français s’est engagé en faveur de Crystal Palacee, tandis que Dino Toppmöller lui a succédé en Artois. Âgé de 45 ans, l’Allemand a bâti sa carrière d’entraîneur par des expériences d’adjoint au RB Leipzig puis au Bayern Munich, avant d’entraîner l’Eintracht Francfort entre juillet 2023 et janvier 2026. Limogé par le club allemand l’hiver dernier, Toppmöller a donc retrouvé une équipe. Et c’est un homme très ravi qui s’est présenté ce matin en conférence de presse. Car selon ses dires, ça a tout de suite « matché » entre lui et les hommes forts du RC Lens, Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca.

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Inspiré par José Mourinho

« Je suis très heureux d’être ici. C’est à nous de travailler dur, de charbonner. Pour moi, c’était très important de travailler avec les gens qui portent les mêmes valeurs et de travailler pour un club passionné par le foot. Le foot, c’est la vie pour moi. Je suis passionné et très ambitieux. Il y avait un premier appel en visio pendant deux heures et demie qui a été top. On a trouvé une bonne entente tout de suite. Je ne viens pas pour chercher un travail, je veux un club où il y a des ambitions, où on peut faire de belles choses. Lens est bien connu en Allemagne pour ses supporters passionnés. Je me suis tout de suite très bien senti durant ces échanges. Quand j’ai quitté Lens pour rentrer en Allemagne, j’ai dit à ma femme : « c’est le club où je veux aller » », a-t-il confié, avant d’expliquer ce qui l’a définitivement convaincu de venir en Artois. « C’est simple. Je vis et respire le foot. C’est ce que j’ai ressenti ici dans ce club. Je me sens à l’aise avec mon français. Je peux diriger une équipe dans cette langue. C’est à nous de faire un bon travail. On est prêt. »

Ensuite, le nouvel homme fort du RCL a expliqué le style de jeu qu’il aimerait imprégner aux Sang-et-Or et donné le nom du célèbre coach qui a inspiré ses méthodes de travail. « J’aime le football intensif et Lens était déjà l’équipe la plus intensive du championnat la saison dernière. Je veux jouer offensif, avec des idées claires. Le plus important, c’est la volonté, tout donner pour le maillot. On veut jouer un football technique. Il faut toujours trouver une bonne formule pour jouer technique et offensif. Je suis convaincu que ça va très bien marcher avec l’équipe que l’on a. Lens a défendu avec trois centraux. Dans ma tête, je veux continuer ça », a-t-il déclaré, avant de confier qu’il mise également beaucoup sur sa relation avec ses joueurs.

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Ambitieux pour la C1

« On va tout mettre en place pour jouer au ballon, pas uniquement défendre. Au début, c’est Mourinho qui m’a inspiré sur la façon de travailler avec ses joueurs. Comment il a réussi à faire jouer Eto’o défenseur contre le Barça (en 2010, ndlr). Il faut être dur aussi, comme il l’a été. (…) C’est quelque chose qui est très important pour moi. On est ici pour créer des relations avec les joueurs. Beaucoup de joueurs me contactent encore aujourd’hui. Au début, je vois plus la personne et pas le joueur de foot. C’est mon idée. Il faut toujours créer une relation avec les joueurs pour avoir une bonne base pour travailler, pour critiquer, pour s’améliorer. » Motivé, ambitieux, proche de ses joueurs et tourné vers l’offensive, Toppmöller a conclu en évoquant deux sujets brûlants : la pression à l’heure de succéder à Pierre Sage et les ambitions du RCL en Ligue des Champions.

« Félicitations à Pierre pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe, mais c’est le travail de tout un club, pas que d’un coach. C’est une saison différente avec la Ligue des Champions et des matches pendant la semaine. On est très ambitieux. Je n’ai pas peur de succéder à un coach à succès. À Francfort, c’était la même chose. Glasner avait gagné une Coupe d’Europe (la Ligue Europa, ndlr). Le plus important, c’était de trouver un club avec de bonnes conditions pour travailler », a-t-il indiqué, avant de lâcher une phrase sur la prochaine campagne de C1 qui ne passera pas inaperçue chez les supporters lensois. « Tout le monde ici est très ambitieux. On sait que c’est une compétition où c’est le plus haut niveau possible en Europe. Le plus important, c’est qu’il faut créer une bonne équipe, cette ambiance spéciale, travailler ensemble. On peut faire mal à toutes les équipes qui jouent cette compétition. On verra le tirage. Aller le plus loin possible. » Le message est passé.