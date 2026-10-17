Vives inquiétudes autour de João Neves, le plan de Maresca avec Ayyoub Bouaddi

João Neves inquiète de plus en plus au PSG

Au PSG, João Neves est dans le doute. L’Equipe parle d’un coup de froid. Incontournable la saison passée, João Neves traverse un automne plus discret et squatte plus souvent le banc au PSG comme en sélection. Au Portugal, c’est le changement de système du nouveau sélectionneur, privilégiant Vitinha, qui a réduit son temps de jeu. À Paris, Luis Enrique applique simplement son roulement habituel pour gérer les organismes, sans remettre en cause la valeur du joueur. Mais avec ses récentes performances, il est derrière Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery, qui semblent le devancer dans la hiérarchie actuelle. Moins décisif ces derniers temps, le milieu de 22 ans subit un coup de mou physique assez classique après les fenêtres internationales. Son immense potentiel ne fait aucun doute au sein du club, mais il va devoir retrouver le niveau.

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Ayyoub Bouaddi bouleverse déjà les plans de Maresca

Focalisé sur le terrain malgré la tempête médiatique et un début de mandat réussi en championnat, Enzo Maresca préfère faire abstraction des tensions extra sportives liées à Manchester City. Sur le terrain justement, le coach italien a été impressionné par l’entrée en jeu d’Ayyoub Bouaddi contre le PSG. Il compte bien accorder une place importante au joueur dans le milieu de terrain. Recruté cet été pour 95 millions d’euros en provenance de Lille afin de compenser le départ de Rodri, le jeune Franco-Marocain de 19 ans avait jusqu’ici un temps de jeu limité face à la concurrence. Mais sa prestation majuscule en Ligue des Champions a convaincu son entraîneur qu’il tenait là un profil essentiel pour rééquilibrer le cœur du jeu lors des grands rendez-vous. « Ce qui est bien avec Ayyoub, c’est que lorsqu’il est sur le terrain, il améliore aussi ceux qui l’entourent, et c’est ce que font les meilleurs joueurs », a encensé le technicien italien, estimant désormais que l’association entre Bouaddi, Fernández et Anderson constitue une « solution d’avenir » pour peser face aux cadors européens. Rayan Cherki peut se faire du souci, parce que ça serait logiquement lui qui pourrait se faire piquer sa place.

La presse espagnole s’acharne sur Vinicius

Alors qu’il a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2032, Vinicius Jr n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison. Et cette situation n’échappe à personne. Que ce soit AS, ou encore Sport, aucun journal ne lui pardonne son attitude qui lui a valu quatre matchs de suspension. Le Comité d’Appel de la RFEF a rejeté le recours du Real Madrid et confirmé la sanction. Les instances ont estimé qu’il n’y avait pas d’erreur d’arbitrage concernant son geste et son attitude véhémente après l’expulsion. Le Brésilien manquera ainsi les chocs contre Séville, le FC Barcelone pour le Clásico, Santander et Valence, et ne rejouera pas en championnat avant le 21 ou 22 novembre face au Celta Vigo. Pour éviter ce coup dur tactique, le Real Madrid compte désormais saisir le Tribunal Administratif du Sport dans l’espoir d’obtenir une réduction de peine ou une suspension temporaire.