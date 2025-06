Mercato : coup de tonnerre à Tottenham

Tottenham veut faire peau neuve. En effet, les récents vainqueurs de la Ligue Europa ont décidé de se séparer de leur entraîneur Ange Postecoglou et de confier les clés de l’équipe première à Thomas Frank. En poste à Brentford depuis 2018, le Danois de 51 ans a été choisi par la direction des Spurs pour donner un coup de peps à son groupe et surtout le rajeunir. Et ce dernier compte bien apporter des retouches puisqu’il veut faire signer Bryan Mbeumo, qu’il a dirigé avec succès dans son club précédent.

La suite après cette publicité

Le Camerounais viendrait renforcer une ligne offensive qui devrait bientôt être orpheline de sa star Heung-min Son. Propulsé un peu plus sur le devant de la scène depuis le départ de son ami Harry Kane au Bayern Munich en 2023, le Sud-Coréen a hérité du brassard et de toutes les responsabilités qui vont avec. Très attendu, il a terminé l’exercice 2023-24 avec un 17 buts et 10 assists en 36 matches toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Tottenham ouvre la porte au départ de Son

Cette saison, il espérait faire mieux. Mais il a fini l’année avec un bilan de 11 buts et 12 assists en 46 matches toutes compétitions confondues. Si les Spurs espéraient mieux de sa part, que ce soit individuellement comme collectivement, Son a vécu des moments compliqués. Il y a quelques semaines, la presse anglaise a révélé qu’il était de plus en plus isolé au sein du vestiaire et qu’il a mal vécu les départs de Lloris et Kane. Ses relations avec sa direction se sont aussi tendues. Le joueur a été déçu de ne pas recevoir une offre de prolongation.

En effet, il a simplement activé une clause lui permettant d’étendre son bail jusqu’en 2026. Un malaise s’était installé entre le joueur et son club. Et visiblement, cela n’est pas près de s’arranger. The Times annonce ce mardi que Tottenham souhaite vendre Son. Ce dernier pourra s’en aller qu’après la tournée de pré-saison en Corée du Sud, le pays natal du footballeur. Il s’agit d’un véritable coup de tonnerre. Le joueur de 32 ans a des touches en Arabie saoudite et en Turquie (Fenerbahçe). Il reste à savoir où il compte poursuivre sa carrière, lui qui souhaite changer d’air, et combien Tottenham, qui est dur en affaires, demandera.