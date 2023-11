Incidents OM-OL : la LFP ne sanctionnera pas l’OM

Reporté en raison du caillassage du car de l’Olympique Lyonnais par certains supporters marseillais et la grave blessure de Fabio Grosso, le choc entre l’OM et l’OL a été reprogrammé le 6 décembre. Mais du côté rhodanien, on espérait des sanctions plus importantes pour le club marseillais. Cependant, la LFP vient de clore le dossier.

«Saisie par le Président de la LFP sur le fondement de l’article 4 du Règlement disciplinaire de la LFP, la Commission de Discipline, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et procédé à l’audition des deux clubs, constate que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du club organisateur. Par conséquent, la Commission ne donnera pas de suite disciplinaire à ces incidents», indique le communiqué de la LFP.